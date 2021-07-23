Соседи рассказали о жизни семьи в Рузе, где дети жили на улице

В подмосковной Рузе в ветхой постройке, где не было никаких условий для проживания, нашли детей, которых из дома якобы выгнала мать. В столичном департаменте труда и соцзащиты заявили, что женщина злоупотребляла алкоголем, ребята практически круглосуточно находились на улице без присмотра и плохо питались. Против матери возбудили уголовное дело, а детей поместили в реабилитационный центр. Рассказываем подробности произошедшего.



Против женщины, дети которой жили на улице в Рузе, возбудили уголовное дело

Принадлежали сами себе

В СМИ появилась информация о том, что в поселке Брикет подмосковной Рузы шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице. По некоторым данным, их выгнали из дома мать и ее сожитель. Известно, что беспризорников нашла одна из местных жительниц в своей хозяйственной постройке, она же сняла происходящее на видео и опубликовала кадры в Сети.

Позднее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что детей обнаружили в ветхом строении на берегу реки в Рузе – в помещении не было никаких условий для проживания и продуктов. Всего, по данным ведомства, в семье проживало семеро детей.

В прокуратуре Московской области рассказали, что несовершеннолетних госпитализировали, из-за случившегося была организована проверка.





из сообщения прокуратуры Московской области В ходе проверки установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра.

В столичном департаменте соцзащиты добавили, что женщина злоупотребляла алкоголем, ребята целыми днями находились на улице, питались нерегулярно и стирали свои вещи в реке.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, женщина вместе со своими детьми переехала в Рузу к своему сожителю, где и попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних после жалоб соседей. Семья находится в сложном положении, уточнила она. "В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", – сказала Мишонова.

Она пояснила, что дальше детьми будут заниматься столичные органы опеки и попечительства.

В отношении 45-летней женщины возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Вместе с тем после проверки на нее также составили протокол об административном правонарушении. Его направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.



"Живут то в сарае, то в шалаше"

Одна из жительниц поселка Брикет рассказала, что в 2020 году умер биологический отец семерых детей, передает сайт "Комсомольская правда". "Вся семья жила у него в квартире, но не была там прописана. После этого их выселили", – объяснила женщина.

Затем мать якобы увезла детей в Москву, но периодически вместе с ними возвращалась пьяная. Предположительно женщина взламывала замок квартиры, после приезжала полиция и снова всех выставляла, сообщают СМИ.





жительница поселка Брикет Мать нашла нового мужчину в поселке Брикет. Но домой они детей не пускают. Дети скитаются по улице, живут то в сарае, то в шалаше. Моются под мостом в речке. Мы их подкармливаем и одеваем... Мать их кормит редко. За последние три дня она сегодня в первый раз принесла им пакет с едой. Так они передрались все из-за еды.

Другая свидетельница происходившего, продавец местного магазина Светлана в беседе с РЕН ТВ рассказала, что дети целыми днями сидели на бетонных ограждениях, прося у прохожих купить им еды.

"Все детей кормили. А она (мать. – Прим. ред.) вышла пьяная, они собрались вот так возле нее, окружили, а она стоит матом на них: "Идите, работайте", – рассказала женщина.



В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице

Непонятно, как эту семью "могли выставить в Брикете из квартиры умершего отца", рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Такой информации, что их кто-то откуда выставил, у нас нет. Вообще вся вчерашняя информация была во многом утрированной. Нам известно, что вся семья, включая маму и детей, официально зарегистрирована в Москве. У них есть двухкомнатная квартира в столице. В Подмосковье, насколько я понимаю, они выехали на лето", – пояснила она.

Ярославская также прокомментировала сообщения о том, что мать семерых детей злоупотребляет алкоголем. По словам омбудсмена, женщина во время визитов сотрудников из органов опеки ни разу не была обнаружена пьяной. Всю информацию нужно проверять и разбираться, подчеркнула она.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Тут все-таки решается судьба такого количества детей. Нужно точно понимать, можем ли мы сохранить эту семью, есть ли у матери ресурсы, чтобы выполнять свои родительские обязанности. Возможно, ей нужно помочь найти работу, получить какое-то дополнительное профессиональное образование.

Ярославская напомнила, что по закону нельзя разлучать родных братьев и сестер. Если женщину все же лишат родительских прав, то вряд ли найдется отважный опекун, который возьмет на себя ответственность за такое количество детей, подытожила она.