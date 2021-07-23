Соседи рассказали о жизни семьи в Рузе, где дети жили на улице

В подмосковной Рузе в ветхой постройке, где не было никаких условий для проживания, нашли детей, которых из дома якобы выгнала мать. В столичном департаменте труда и соцзащиты заявили, что женщина злоупотребляла алкоголем, ребята практически круглосуточно находились на улице без присмотра и плохо питались. Против матери возбудили уголовное дело, а детей поместили в реабилитационный центр. Рассказываем подробности произошедшего.
Против женщины, дети которой жили на улице в Рузе, возбудили уголовное дело
Принадлежали сами себе
В СМИ появилась информация о том, что в поселке Брикет подмосковной Рузы шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице. По некоторым данным, их выгнали из дома мать и ее сожитель. Известно, что беспризорников нашла одна из местных жительниц в своей хозяйственной постройке, она же сняла происходящее на видео и опубликовала кадры в Сети.
Позднее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что детей обнаружили в ветхом строении на берегу реки в Рузе – в помещении не было никаких условий для проживания и продуктов. Всего, по данным ведомства, в семье проживало семеро детей.
В прокуратуре Московской области рассказали, что несовершеннолетних госпитализировали, из-за случившегося была организована проверка.
В столичном департаменте соцзащиты добавили, что женщина злоупотребляла алкоголем, ребята целыми днями находились на улице, питались нерегулярно и стирали свои вещи в реке.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, женщина вместе со своими детьми переехала в Рузу к своему сожителю, где и попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних после жалоб соседей. Семья находится в сложном положении, уточнила она. "В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", – сказала Мишонова.
Она пояснила, что дальше детьми будут заниматься столичные органы опеки и попечительства.
В отношении 45-летней женщины возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Вместе с тем после проверки на нее также составили протокол об административном правонарушении. Его направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.
"Живут то в сарае, то в шалаше"
Одна из жительниц поселка Брикет рассказала, что в 2020 году умер биологический отец семерых детей, передает сайт "Комсомольская правда". "Вся семья жила у него в квартире, но не была там прописана. После этого их выселили", – объяснила женщина.
Затем мать якобы увезла детей в Москву, но периодически вместе с ними возвращалась пьяная. Предположительно женщина взламывала замок квартиры, после приезжала полиция и снова всех выставляла, сообщают СМИ.
Другая свидетельница происходившего, продавец местного магазина Светлана в беседе с РЕН ТВ рассказала, что дети целыми днями сидели на бетонных ограждениях, прося у прохожих купить им еды.
"Все детей кормили. А она (мать. – Прим. ред.) вышла пьяная, они собрались вот так возле нее, окружили, а она стоит матом на них: "Идите, работайте", – рассказала женщина.
В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице
Непонятно, как эту семью "могли выставить в Брикете из квартиры умершего отца", рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Такой информации, что их кто-то откуда выставил, у нас нет. Вообще вся вчерашняя информация была во многом утрированной. Нам известно, что вся семья, включая маму и детей, официально зарегистрирована в Москве. У них есть двухкомнатная квартира в столице. В Подмосковье, насколько я понимаю, они выехали на лето", – пояснила она.
Ярославская также прокомментировала сообщения о том, что мать семерых детей злоупотребляет алкоголем. По словам омбудсмена, женщина во время визитов сотрудников из органов опеки ни разу не была обнаружена пьяной. Всю информацию нужно проверять и разбираться, подчеркнула она.
Ярославская напомнила, что по закону нельзя разлучать родных братьев и сестер. Если женщину все же лишат родительских прав, то вряд ли найдется отважный опекун, который возьмет на себя ответственность за такое количество детей, подытожила она.