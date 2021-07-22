Мать детей, найденных на улице в Рузе, могут лишить родительских прав

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В отношении женщины, чьи дети были обнаружены на улице в подмосковной Рузе, инициировано дело о лишении родительских прав, ребятам окажет помощь столичная соцзащита. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По данным департамента, о госпитализации семерых детей представители московской соцзащиты стало известно 19 июля. Детей обнаружили в ветхом доме на берегу реки в Рузе, в помещении не было еды и отсутствовали условия для проживания малолетних.

В ведомстве установили, что семья проживала в другом регионе с апреля 2018 года, причем за это время против матери трижды составлялись административные протоколы в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей: женщина злоупотребляла алкоголем, дети практически круглосуточно находились на улице без присмотра, нерегулярно питались и стирали одежду в реке.

"Комиссия по делам несовершеннолетних другого региона 19 июля направила в опеку Москвы (по месту официальной регистрации матери) ходатайство об инициировании дела о лишении ее родительских прав", – заявили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что ранее женщине оказывалась социальная помощь как находящейся в трудной жизненной ситуации. По информации департамента, ее дети прогуливали школу, им не оказывалось должное внимание, также родители не обеспечили им собственные спальные места.

В департаменте пообещали решить вопрос дальнейшего жизнеустройства детей в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.

По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.

В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку. Детей направили в столичный социально-реабилитационный центр.