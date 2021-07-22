Мать детей, найденных на улице в Рузе, могут лишить родительских прав

21:54
Фото: Москва 24
В отношении женщины, чьи дети были обнаружены на улице в подмосковной Рузе, инициировано дело о лишении родительских прав, ребятам окажет помощь столичная соцзащита. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
По данным департамента, о госпитализации семерых детей представители московской соцзащиты стало известно 19 июля. Детей обнаружили в ветхом доме на берегу реки в Рузе, в помещении не было еды и отсутствовали условия для проживания малолетних.
В ведомстве установили, что семья проживала в другом регионе с апреля 2018 года, причем за это время против матери трижды составлялись административные протоколы в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей: женщина злоупотребляла алкоголем, дети практически круглосуточно находились на улице без присмотра, нерегулярно питались и стирали одежду в реке.
"Комиссия по делам несовершеннолетних другого региона 19 июля направила в опеку Москвы (по месту официальной регистрации матери) ходатайство об инициировании дела о лишении ее родительских прав", – заявили в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что ранее женщине оказывалась социальная помощь как находящейся в трудной жизненной ситуации. По информации департамента, ее дети прогуливали школу, им не оказывалось должное внимание, также родители не обеспечили им собственные спальные места.
В департаменте пообещали решить вопрос дальнейшего жизнеустройства детей в ближайшее время.
Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.
По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.
В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку. Детей направили в столичный социально-реабилитационный центр.
В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: