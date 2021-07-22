Омбудсмен Подмосковья рассказала о найденных в Рузе детях

19:35
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Детей, которых обнаружили на улице в Рузе, направили в столичный социально-реабилитационный центр. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, в июне женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю. После жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице, гражданка попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних.
"Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", – говорится в сообщении.
Мишонова добавила, что детьми дальше займутся столичные органы опеки и попечительства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.
По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.
В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку.
В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице
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