Омбудсмен Подмосковья рассказала о найденных в Рузе детях

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Детей, которых обнаружили на улице в Рузе, направили в столичный социально-реабилитационный центр. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, в июне женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю. После жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице, гражданка попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних.

"Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", – говорится в сообщении.

Мишонова добавила, что детьми дальше займутся столичные органы опеки и попечительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.

По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.

В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку.

