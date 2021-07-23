Против женщины, дети которой жили на улице в Рузе, возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

В Рузском городском округе возбудили уголовное дело в отношении женщины, дети которой жили на улице, сообщает Агентство "Москва".

Дело заведено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По итогам проверки в отношении матери составили протокол об административном правонарушении, который направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице.

По одним данным, из квартиры их выгнала мать и ее сожитель, по другим – ребят никто не выгонял, однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете. Мать не раз пытались лишить родительских прав.

В СК России по Московской области заявили, что по факту произошедшего организовали проверку. Детей направили в столичный социально-реабилитационный центр.