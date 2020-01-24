У найденных в заброшенном доме в Чите детей по документам нет отца

24 января, 18:55
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Мужчина, которого обнаружили вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме в Чите, не является их законным представителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"В момент их обнаружения мама отсутствовала. Учитывая, что у четверых детей в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк, предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем", – заявила Кузнецова.
Она подчеркнула, что также выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и находится в федеральном розыске. В настоящее время он помещен в следственный изолятор. Дети направлены в социально-реабилитационное учреждение, где им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Кузнецова также сообщала, что состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное. Она подчеркнула, что после их обследования старшие ребята вернутся к обучению в школу, а младшие – в детский сад.
По ее словам, сейчас ведутся поиски матери детей и рассматриваются варианты их дальнейшего жизнеустройства. Она добавила, что у детей есть родная бабушка, которая воспитывает старшего брата. Дети с ним не виделись более двух лет, но проявляют желание с ним встретиться. Кузнецова добавила, что этот вопрос решается.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о 37-летнем мужчине, который с лета минувшего года проживал с четырьмя детьми в антисанитарных условиях на территории Ингодинского района города Читы. Отмечалось, что у детей практически не было зимней одежды и продуктов питания. Дети не посещали образовательные учреждения.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений установить причины произошедшего и лиц, причастных к нарушениям прав граждан, и при наличии достаточных оснований дать их действиям либо бездействию правовую оценку.
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