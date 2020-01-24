Бастрыкин поручил взять на контроль дело о проживании детей в заброшенном доме в Чите

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход расследования дела о халатности после обнаружения мужчины с детьми в заброшенном доме в Чите. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По указанию председателя СК России взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ряд доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве территориальных следственных органов Следственного комитета", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ранее ряд СМИ распространили информацию о 37-летнем мужчине, который с лета минувшего года проживал с четырьмя детьми в антисанитарных условиях на территории Ингодинского района города Читы. Отмечалось, что у детей практически не было зимней одежды и продуктов питания. Дети не посещали образовательные учреждения.

Также известно, что отец находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время он помещен в следственный изолятор. Дети направлены в социально-реабилитационное учреждение, где им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила ТАСС, что состояние четырех детей врачи оценивают как удовлетворительное. Она подчеркнула, что после их обследования старшие ребята вернутся к обучению в школу, а младшие – в детский сад.

Кузнецова также рассказала, что сейчас ведутся поиски матери детей и рассматриваются варианты их дальнейшего жизнеустройства. Она добавила, что у детей есть родная бабушка, которая воспитывает старшего брата. Дети с ним не виделись более двух лет, но проявляют желание с ним встретиться. Кузнецова добавила, что этот вопрос решается.

Уполномоченными структурами проводятся проверки по факту обнаружения семьи, после которых будет дана оценка действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье и защите прав несовершеннолетних.

