Кабмин внес в Госдуму проект поправок в статью УК РФ о повторных побоях

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Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении статьи о повторном нанесении побоев. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, которая указала, что действующая статья не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.

В правительстве отмечают, что в действующей редакции статьи уголовная ответственность распространяется только на лиц, совершивших такое преступление в момент, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. Из-за этого закон ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к тем, кто подвергнут административному наказанию.

"Предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия", – говорится в пояснительной записке.

За это хотят наказывать обязательными работами на срок до 480 часов либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Ранее эксперты рассказали, как заступиться за человека на улице, чтобы не попасть под суд. По мнению юриста Сергея Черского, такие дела очень непростые.

Доказать свою правоту, если заступник ударил первым, пусть и в целях защиты, довольно сложно, считает он. Поэтому, чтобы доказать свою невиновность, очень важно наличие свидетелей, которые подтвердят, что человек не был агрессором.

