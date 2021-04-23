В России ужесточат наказание за домашнее насилие в течение полугода

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В течение полугода в Госдуму внесут поправки в статью "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минюст.

Новые нормы правительство обязал разработать Конституционный cуд, который 8 апреля рассмотрел жалобу жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой. Женщину постоянно избивал брат, однако по действующей статье Уголовного кодекса он фактически оставался безнаказанным.

Статья предусматривает штраф в размере 40 тысяч рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо до 240 часов обязательных работ, до шести месяцев исправительных, либо арест до трех месяцев.

В постановление суда говорится, что эта статья не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия.

В Минюсте сообщили, что решения КС обязательны на всей территории России для всех органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.

Ранее ВС РФ внес предложение отменить институт частного обвинения в судах для защиты жертв домашнего насилия. В пояснении к законопроекту отмечается, что в ходе процедуры частного обвинения потерпевший обязан самостоятельно подавать заявление и нести бремя сбора доказательств.