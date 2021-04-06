ВС РФ предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения в судах

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Верховный суд РФ внес предложение отменить институт частного обвинения в судах для защиты жертв домашнего насилия. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснении к законопроекту отмечается, что к делам частного обвинения на данный момент относятся три вида состава преступлений – об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев и о клевете без отягчающих обстоятельств.

В ходе процедуры частного обвинения потерпевший обязан самостоятельно подавать заявление и нести бремя сбора доказательств.

Также в таких делах фактически отсутствует стадия предварительного расследования, а обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение не соответствует задаче государства противостоять домашнему насилию.

В связи с этим предложено перевести преступления подобного характера в категорию уголовных. В таких случаях после заявления потерпевшего сотрудники полиции сами будут проводить дознание, а дело не сможет прекратиться в случае примирения потерпевшего и обвиняемого.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой.

Депутат подчеркнула, что, согласно данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в около 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.