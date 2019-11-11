Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает РИА Новости. Дело рассматривает Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

"Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связано с лишением свободы", – сказал следователь на заседании.

Соколов в признательных показаниях рассказал, что четыре раза выстрелил из обреза в студентку.

"Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко", – зачитали на суде признательные показания доцента СПбГУ.

Как сообщает ТАСС, суд отказал защите подозреваемого в закрытии заседания по избранию меры пресечения. Адвокат Александр Почуев, подав ходатайство, заявил, что в суде будут оглашены личные и медицинские данные Соколова.

"Отказать, отсутствуют основания", – сказала судья Юлия Максименко.

Ранее СМИ сообщали, что представители Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил девушку в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью.

Если статью, по которой проходит Соколов, удастся переквалифицировать на убийство в состоянии аффекта, возможное наказание для подозреваемого минимизируют. За это предусмотрены исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы до трех лет.

9 ноября доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире провели обыски и нашли другие фрагменты тела. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной.

По предварительным данным, жертвой стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы.

Мать и отец убитой после трагического известия приехали в Санкт-Петербург. В скором времени следователи намерены провести опознание. Поиск фрагментов останков в реке пока продолжается.

В следственных органах заявляли, что профессор застрелил аспирантку из обреза во время ссоры 7 ноября.

