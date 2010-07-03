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Происшествия

10 декабря, 21:57

РУДН окажет помощь семье погибшей на юго-западе Москвы студентки

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский университет дружбы народов (РУДН) окажет помощь семье студентки филологического факультета, которая была найдена мертвой в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Девушка училась на четвертом курсе, она изучала французский, английский и немецкий языки. По словам преподавателей, погибшая была прилежной и доброжелательной.

"Факультет находится на прямой связи с ближайшими родственниками и окажет помощь в организации прощальных мероприятий", – добавили в вузе.

Во вторник, 10 декабря, тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, обнаружили в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в убийстве собственной сестры в ТиНАО. Во время заседания он попытался убежать через потолок, выбравшись из клетки.

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