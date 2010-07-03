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Москва 24

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Происшествия

11:00

Подозреваемый в убийстве студентки РУДН задержан в Москве

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в убийстве студентки РУДН на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

"В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – заявила Иванова.

Она также отметила, что в настоящий момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело об убийстве.

Во вторник, 10 декабря, в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. По информации ряда СМИ со ссылкой на родных погибшей, в квартире также находился ее молодой человек. Юноша якобы успел сбежать до приезда полиции.

Убитой оказалась студентка филологического факультета РУДН, в вузе обещали оказать помощь семье девушки.

В ноябре из реки Мойки в центре Санкт-Петербурга вытащили мужчину. В его рюкзаке обнаружили страшную находку: две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет. Переохладившегося в воде человека доставили в больницу, им оказался 63-летний доцент СПбГУ, известный историк Олег Соколов.

Жертвой Соколова стала молодая аспирантка его же вуза – 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка была выпускницей исторического факультета СПбГУ. Позднее она поступила туда же в аспирантуру, где изучала историю Нового и Новейшего времени.

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