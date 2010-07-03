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Происшествия

13:45

15-летняя россиянка умерла после драки подростков

происшествия

Фото: depositphotos/sudok1

15-летняя девушка-подросток погибла в результате драки в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 5 ноября у дома 20 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Между двумя группами молодых людей численностью по три человека с обеих сторон произошла драка.

В ходе конфликта несовершеннолетняя девушка получила серьезную травму. Она была госпитализирована и скончалась в больнице.

Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего, устанавливают личности участников драки. В СУ СК по Свердловской области назвали приметы двоих человек: это молодой человек в вязаной шапке сине-бело-голубого цвета с надписью "Лыжня России" и девушка с волосами малинового цвета.

Следствие обратилось к гражданам, которые находились рядом с местом драки в указанное время, с просьбой сообщить любые подробности случившегося.

Ранее в столичную больницу поступила пьяная беременная женщина с закрытой травмой живота. Она не сообщила, кто ударил ее. Оказалось, что пострадавшая находится на четвертой неделе беременности. В ходе осмотра врачи выявили у женщины ВИЧ-инфекцию.

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