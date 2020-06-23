Россиянин, посадивший на цепь своего сына, стал фигурантом уголовного дела

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В отношении мужчины, посадившего сына на цепь, возбудили уголовное дело, сообщает "Экспресс газета".

Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно версии следствия, мужчина избил 10-летнего сына, а затем приковал его цепью к батарее. В таком состоянии ребенок провел в течение нескольких суток.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). В настоящее время мужчина задержан правоохранительными органами.

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