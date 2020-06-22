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Происшествия

16:34

В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды – СМИ

происшествия общество

Фото: depositphotos/blinow61

Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О случившемся правоохранители узнали от соседей, услышавших крики о помощи. Прибывшие на место полицейские обнаружили в запертом помещении четверых малолетних детей, самому старшему из которых 13 лет.

По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их. Несколько суток они были без еды, попытки выйти на улицу оказались неудачными, тогда дети стали звать на помощь соседей, говорится в сообщении.

Личность матери уже установлена, она вернулась домой. Детей доставили в одну из больниц на обследование, отметил собеседник агентства.

Ранее столичные спасатели вытащили из водоема тонувшего ребенка. Инцидент случился в районе Ивановское на пруду Терлецком.

Спасатели, патрулируя территорию вблизи водоема, заметили, как переплывавший водоем ребенок скрылся под водой. Они оперативно бросились ему на помощь, направив катер к месту происшествия. Один из мужчин нырнул за мальчиком и вытащил его из воды.

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