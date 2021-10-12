Мосгорсуд продлил арест врачам-репродуктологам по делу о торговле детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгорсуд продлил арест врачам-репродуктологам и бывшему руководителю столичного медцентра NGC по уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы клиники Даниэля Готье.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов дела по торговле детьми, врачей клиники NGC была продлена до 14 января 2022 года, до 18 месяцев, что является максимальным сроком нахождения под стражей во время предварительного расследования", – сказал он.

Готье отметил, что сторона защиты считает арест фигурантов незаконным и необоснованным.

"Мы будем обжаловать данное постановление о продлении в апелляционном порядке", – подчеркнул адвокат.

В начале августа первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил четырех фигурантов данного уголовного дела в СИЗО, отменив решение Мосгорсуда об их переводе под домашний арест.

До этого Следственный комитет предъявил фигурантам обвинение. Московских врачей-репродуктологов и главу медцентра обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

