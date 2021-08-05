Суд отправил в СИЗО фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

05 августа, 20:41
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил в СИЗО четырех фигурантов уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей, отменив решение Мосгорсуда об их переводе под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда", – заявила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
Она пояснила, что заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела информации о несовершеннолетних детях.
Ранее Следственный комитет предъявил фигурантам обвинение. Московских врачей-репродуктологов и главу медцентра обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.
По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.
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