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Общество

30 июня, 23:43

Реальные зарплаты россиян в апреле за год выросли на 7,8%

общество

Фото: depositphotos/Tiko0305

Реальные зарплаты жителей России в апреле 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию предоставил Росстат.

По данным службы, в апреле этого года по сравнению с мартом реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%. При этом за период с января по апрель зарплаты увеличились на 2,9% в годовом выражении.

Уточняется, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56 614 рублей. Данный показатель прибавил 13,8% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что более трети работодателей РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. При этом 2% респондентов заявили о планах понизить зарплату.

Росстат рассчитал медианную зарплату россиян за 2020 год

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