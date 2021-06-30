Реальные зарплаты россиян в апреле за год выросли на 7,8%

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Реальные зарплаты жителей России в апреле 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию предоставил Росстат.

По данным службы, в апреле этого года по сравнению с мартом реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%. При этом за период с января по апрель зарплаты увеличились на 2,9% в годовом выражении.

Уточняется, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56 614 рублей. Данный показатель прибавил 13,8% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что более трети работодателей РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. При этом 2% респондентов заявили о планах понизить зарплату.