Еда с персонализированными вкусами может появиться в России к 2030 году

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Еда с персонализированными вкусами должна появиться в России в 2028–2030 годах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ведущий эксперт рабочей группы НТИ FoodNet Михаил Чарный рассказал, что персонализированных вкусов можно будет достичь с помощью селекции и генного редактирования. По его словам, вопрос создания такой еды уже стоит перед рынком.
"Главная задача ближайших лет – сделать полезную еду вкусной. Уже сейчас разрабатывается специализированная еда для спортсменов, для людей с различными заболеваниями. Но это только начало", – отметил Чарный.
Он добавил, что генное редактирование позволит убрать вредные вещества из продуктов. При этом полезную еду можно будет насытить персонализированными вкусами. Например, овсянка каждый день будет ощущаться как новое блюдо.
Руководитель акселератора НТИ FoodNet Михаил Захаревич рассказал, что уже сейчас производители растительного мяса борются за полноценную замену обычному мясу.
Ранее диетолог Антонина Саволюк рассказала, что пить кофе во время еды можно, однако в напитке не должно быть добавок, в противном случае он утрачивает свою пользу. Она порекомендовала пить кофе за завтраком или между едой. Также, по ее словам, не помешает запивать его стаканом воды, поскольку напиток повышает кислотно-щелочной баланс организма и оказывает мочегонный эффект.
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