Вафли и полуфабрикаты могут спровоцировать инфаркт – диетолог

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что продукты с содержанием соли и трансжиров способствуют возникновению инфаркта.
Эксперт отметила, что с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний опасны еда и напитки, которые способствуют набору веса. Это, в свою очередь, является одним из факторов риска развития инфаркта, обратила внимание диетолог.
"Также одним из факторов риска инфаркта является повышение артериального давления. Есть некоторые компоненты пищи, которые могут этому способствовать. Например, соль. При ее избытке в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление. Поэтому нужно обращать внимание на количество соли в своем питании", – предупреждает Круглова.
К компонентам, которые могут провоцировать инфаркт, специалист отнесла и кофеин. Поэтому людям с повышенным давлением диетолог рекомендует исключить кофеиносодержащие напитки. Кроме того, по словам Кругловой, к развитию инфаркта могут привести вафли.
"Плюс это продукт, содержащий в себе избыток сахара. Хотя напрямую это не приведет к инфаркту у здорового человека, употребление вафлей влияет на калорийность рациона. А значит, может привести к лишнему весу, который опасен такими последствиями", – отметила Круглова.
Диетолог успокоила, что продукта, который способен сиюминутно вызвать инфаркт, не существует. В противном случае он находился бы под запретом, резюмировала собеседница Москвы 24.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила ошибки в рационе, которые приводят к преждевременной смерти. Среди таких она назвала отказ от клетчатки и употребление мяса и молочных товаров от непроверенных производителей.
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