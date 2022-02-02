Вафли и полуфабрикаты могут спровоцировать инфаркт – диетолог

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что продукты с содержанием соли и трансжиров способствуют возникновению инфаркта.

Эксперт отметила, что с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний опасны еда и напитки, которые способствуют набору веса. Это, в свою очередь, является одним из факторов риска развития инфаркта, обратила внимание диетолог.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Продукты, которые способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, содержат насыщенные жиры. К примеру, они есть в жирном мясе, колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах. При избыточном потреблении эти продукты могут провоцировать повышение холестерина, что приводит к инфаркту.

"Также одним из факторов риска инфаркта является повышение артериального давления. Есть некоторые компоненты пищи, которые могут этому способствовать. Например, соль. При ее избытке в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление. Поэтому нужно обращать внимание на количество соли в своем питании", – предупреждает Круглова.

К компонентам, которые могут провоцировать инфаркт, специалист отнесла и кофеин. Поэтому людям с повышенным давлением диетолог рекомендует исключить кофеиносодержащие напитки. Кроме того, по словам Кругловой, к развитию инфаркта могут привести вафли.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Вафли – тот продукт, который в некоторых случаях может содержать трансжиры. Это тоже предрасполагающий фактор к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Плюс это продукт, содержащий в себе избыток сахара. Хотя напрямую это не приведет к инфаркту у здорового человека, употребление вафлей влияет на калорийность рациона. А значит, может привести к лишнему весу, который опасен такими последствиями", – отметила Круглова.

Диетолог успокоила, что продукта, который способен сиюминутно вызвать инфаркт, не существует. В противном случае он находился бы под запретом, резюмировала собеседница Москвы 24.

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