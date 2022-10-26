Эксперт рассказал, какие анализы показывают наличие затяжного стресса

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Глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о последствиях затяжного стресса и перечислил, какие анализы помогут его выявить. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Эксперт объяснил, что организм человека реагирует на внешние раздражители, что хорошо заметно по гормональному фону. Он отметил, что положительное влияние гормонов надпочечников (катехоламины и глюкокортикостероиды) при постоянном стрессе может смениться на отрицательное. По его словам, это приводит к снижению иммунитета и увеличению риска развития различных заболеваний:

язвы желудка;

гипотиреоза;

стойкой гипергликемии и исулинорезистентности;

повышения свертываемости крови и артериального давление с последующей гипертонией.

анализ на гормоны надпочечников;

анализы ТТГ и гормонов щитовидной железы;

комплекс исследований половых гормонов у женщин;

общий анализ крови;

анализ уровня глюкозы и магния в сыворотке крови;

анализ на гликированный гемоглобин.

Саванович также перечислил, какие анализы нужны сдать, чтобы выявить хронический стресс:Кроме того, специалист рекомендовал сделать липидограмму (изучение обмена жиров) и коагулограмму (изучение состояния крови). Саванович подчеркнул, что не нужно сразу бежать в лабораторию, чтобы сдать анализы. Необходимо сначала проконсультироваться у специалиста, резюмировал он.

Ранее директор НИИ кардиологии СамГМУ доктор медицинских наук Дмитрий Дупляков рассказал, что длительный стресс оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Он пояснил, что стресс вызывает спазмирование сосудов и повышает давление. Это происходит из-за того, что в состоянии стресса организм оптимизирует работу всех систем, подготавливая их к интенсивной работе, но за этим напряжением должно последовать расслабление.



"Доктор 24": стресс

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