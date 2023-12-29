Москвичей предупредили о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве резко похолодает, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Температура воздуха опустится на 8–12 градусов. Кроме того, в ведомстве предупредили о сильной гололедице.

Москвичей призвали быть осторожнее и не использовать для обогрева помещений приборы, не предназначенные для этих целей. Автомобилистов попросили снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, менее 0,5 миллиметров. Это связано с тем, что две воздушные массы, а именно теплая и холодная, расположены рядом друг с другом. В новогоднюю ночь столичный регион как раз попадет в этот переходный период.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса. По его словам, скоро выпустят предупреждение, что с 1 по 5 января температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.



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