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14 декабря, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": городские вокзалы

"Жизнь в большом городе": городские вокзалы

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В Москве еще по четырем маршрутам начнут курсировать экологичные электробусы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Всего в городе работает больше 1,3 тысячи электробусов российского производства, а к концу 2024 года их количество удвоится.

Пользоваться общественным транспортом в Москве стало удобнее. Например, на смену пригородным платформам пришли городские вокзалы. Главное преимущество столичных вокзалов заключается в возможности быстро пересесть на другой вид транспорта.

Как устроены городские вокзалы и чем они облегчают жизнь москвичам? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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