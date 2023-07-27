Собянин: сегодня на ООПТ столицы обитают около 3 000 видов охраняемых животных

В Москве разработают план реабилитации национального парка "Лосиный остров", рассказал Сергей Собянин в своем блоге. По словам мэра, территорию планируют очистить от мусора. Здесь появятся заповедные зоны и места для активного отдыха москвичей.

В черте города много парков, которые приводят в порядок, сохраняя комфортную среду обитания для животных. В столице насчитывается около трех тысяч видов охраняемых животных, из них более полутысячи – в Красной книге Москвы. В парках на прогулке можно повстречать зайца-русака, куниц, горностаев, а также редких птиц – чибисов, черных коршунов, чирка-свистунка, воробьиного сыча и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.