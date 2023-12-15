Два городских вокзала и деловой комплекс построят рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями появятся возле станци Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Уверена, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места", – подчеркнула Княжевская.

Проект планировки будущего строительства уже утвержден. В частности, на территории в 400 гектаров появится ряд объектов транспортной инфраструктуры.

Как рассказала председатель Москомархитектуры, дополнительное развитие дорожных объектов в районе – закономерно. Причиной тому является пересечение сразу нескольких объектов – Северо-Восточной хорды, МЦК и МЦД.

Предполагается, что здесь построят несколько пешеходных переходов, которые будут находиться вне улиц. Эти переходы через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через МЦД в районе станции Моссельмаш и через пути МЦК в районе станции столичного метрополитена "Лихоборы".

Благодаря постройке делового комплекса здесь появится более 13 тысяч новых рабочих мест. Общая площадь застройки составит 500 тысяч квадратных метров.

По информации декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, новые объекты транспортной инфраструктуры станут мощным драйвером развития всей территории.

"С одной стороны, такие площадки привлекают потенциальных жителей благодаря транспортной доступности, с другой – это дополнительное конкурентное преимущество, служащее стимулом для дополнительных инвестиций", – объяснил Михайленко.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что возле станций МЦД-3 Моссельмаш и Лихоборы появятся новые городские вокзалы. Соответствующая планировка территорий уже утверждена властями, отметил градоначальник.

Развитие вокзальной инфраструктуры и благоустройство территорий у станций севера и северо-востока столицы позитивно скажутся на комфорте пассажиров, отмечал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

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