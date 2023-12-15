Пассажиров призвали заблаговременно выезжать в Шереметьево из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам Шереметьево рекомендуется заблаговременно выезжать в аэропорт из-за снегопада, сообщает пресс-служба авиагавани.

Пассажиров также призвали учитывать текущую дорожную ситуацию и пользоваться наиболее надежным в снегопад видом транспорта – поездами аэроэкспресс.

При этом в аэропорту подчеркнули, что Шереметьево продолжает устойчиво обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию.

Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что из Москвы в ближайшее время уйдет южный циклон "Ваня" и придет оттепель. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, в субботу, 16 декабря, еще будут стоять морозы до -8 градусов, а в воскресенье, 17 декабря, воздух прогреется до 0…2 градусов.

"Зона самых интенсивных снегопадов уже покинула столицу и область. В ближайшую неделю их не будет, придет оттепель", – сказал синоптик.

Шувалов отметил, что весь снег не растает, поскольку его выпало достаточное количество.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 33% от климатической нормы декабря.

Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений. Кроме того, в столице обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, теперь максимальная высота снега для 15 декабря составляет 38 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1919 году и составлял 33 сантиметра.

Из-за непогоды в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

Дептранс призвал москвичей использовать для поездок по городу метро, МЦК и Московские центральные диаметры (МЦД).

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе