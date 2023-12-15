Синоптик рассказал о приближении атлантического тепла к столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Атлантическое тепло придет на смену морозам и снегопадам в столице. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

"В субботу, 16 декабря, Москва наконец-то сможет немного передохнуть от снегопадов. Температура воздуха при этом немного понизится, прогнозируется до 11–12 градусов мороза в ночные часы, днем – до минус 8 градусов", – рассказал он.

По словам синоптика, 17 декабря температура воздуха повысится до 1 градуса тепла. Это станет началом оттепельного периода, который продлится всю следующую неделю, отметил Шувалов.

Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 15 декабря.

Тем временем в Дептрансе призвали москвичей использовать для поездок по городу метро, МЦК и МЦД из-за трудных метеоусловий.

В ЦОДД рекомендовали московским автомобилистам пересесть на городской транспорт