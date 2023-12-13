Километры дорог: где можно бесплатно покататься на лыжах в Москве

Этой зимой москвичам доступно порядка 230 километров бесплатных лыжных трасс, которые находятся в парках и на особо охраняемых природных территориях. Подборка мест, где можно покататься, – в нашем материале.

Парк "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Этой зимой для москвичей подготовили бесплатные лыжные трассы в 26 парках и на семи особо охраняемых природных территориях. Общая протяженность дорожек составляет около 230 километров. При этом пять трасс общей длиной 8,8 километра создали за счет искусственного снега. Две из них находятся в парке "Сокольники".

Первая трасса с искусственным снегом проходит по 2-му Лучевому просеку, ее длина составляет 4,5 километра. Вторая начинается в середине 1-го Лучевого просека и тянется на 1,5 километра. Благодаря утолщенной снежной основе кататься на такой дорожке можно даже в плюсовую температуру. А освещение позволяет встать на лыжню даже вечером.

При этом в парке "Сокольники" еще есть 15 трасс с натуральным снегом общей протяженностью 45,5 километра. Если у вас нет лыж, взять их можно прямо в парке. По адресу Митьковский проезд, дом 11, ежедневно работает пункт проката с 10:00 до 21:00.

Ландшафтный парк "Митино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В парке расположены три освещенные лыжные трассы. Самая длинная из них – три километра – начинается за Фестивальной площадью. Ближайший к ней вход находится по адресу улица Пенягинская, дом 16.

Второй маршрут протянулся на километр. Его можно найти, подойдя ко входу в парк рядом с улицей Барышихой, домом 6. А дорожка с искусственным снегом длиной в 1,5 километра тянется от Фестивальной площади через всю березовую рощу.

Взять инвентарь в прокат можно в специальных пунктах. Один из них расположен рядом со входом на Пенягинской улице, напротив дома 16, второй – со стороны входа на улице Барышихе, напротив дома 6.

Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Здесь организовали рекордную по протяженности лыжную трассу длиной в 12 километров, которая находится вблизи Нижнего Царицынского пруда. При этом она соревновательная, и обновлять ее будут только перед спортивными мероприятиями. Примерно в том же месте находится еще один маршрут длиной в семь километров.

Кроме того, на территории есть еще три трассы от одного до пяти километров. Все они проложены в дворцовой части парка и начинаются у Шипиловских ворот (вход № 7). Кататься в "Царицыне" можно каждый день с 06:00 до 00:00, но только если позволяет погода.

Прокат инвентаря открыт у Шипиловских ворот (вход № 7) каждый день, кроме понедельника. В будни всех желающих ждут с 11:00 до 20:00 (касса проката работает до 19:00), в выходные и праздники – с 10:00 до 21:00 (касса открыта до 20:00).

Измайловский парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории расположено пять лыжных трасс. Два маршрута в 5 и 3,5 километра находятся в Северной части парка. Три дорожки протяженностью 4,5, 3 и 1 километр – в Центральной. Важно помнить, что лыжни открыты только при благоприятных для катания погодных условиях.

Пункты проката инвентаря расположены у входа в парк со стороны станции МЦК Соколиная Гора и на Северной площади. В будни они работают с 10:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 22:00

Зона отдыха "Терлецкая дубрава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если вы начинающий лыжник и пока не можете преодолевать большие расстояния, можно выбрать небольшой маршрут. Один из таких – длиной в 500 метров – находится в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Трасса начинается от главного входа в парк, тянется вдоль Восточного Терлецкого пруда и спортивной территории.

Лыжня работает круглосуточно и закрывается только при обильном снегопаде. Пункт проката спортивного инвентаря расположен с правой стороны от центрального входа в парк, в зоне спортивных площадок. Он открыт каждый день с 10:00 до 21:00, при этом он может не работать при неблагоприятных погодных условиях.