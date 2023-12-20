"Жизнь в большом городе": таланты Москвы

Более четырех тысяч мастер-классов пройдут в Москве на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Гости смогут приготовить блюда по традиционным русским рецептам, расписать посуду и сделать старинные аксессуары. А еще на улицах предновогодней столицы выступят профессиональные артисты в том числе совсем юные.

Как Москва поддерживает таланты? Какие условия город создает, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе? И что меняется в дополнительном образовании: в школах искусств и спортивных школах? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".