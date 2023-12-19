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19 декабря, 22:15

Город

Дополнительные экскурсии по заводам подготовили в рамках проекта "Открой Моспром"

Дополнительные экскурсии по заводам подготовили в рамках проекта "Открой Моспром"

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Дополнительные экскурсии по 14 фабрикам и заводам проводят в декабре в рамках проекта "Открой Моспром". На них гостям показывают, как создают ювелирные украшения, инновационные наборы для обучения, игрушки, обувь и многое другое.

Организаторы отметили, что спрос на производственные экскурсии не падает. Например, в ноябре 2023 года было проведено более 180 подобных мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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