Дополнительные экскурсии по заводам подготовили в рамках проекта "Открой Моспром"

Дополнительные экскурсии по 14 фабрикам и заводам проводят в декабре в рамках проекта "Открой Моспром". На них гостям показывают, как создают ювелирные украшения, инновационные наборы для обучения, игрушки, обувь и многое другое.

Организаторы отметили, что спрос на производственные экскурсии не падает. Например, в ноябре 2023 года было проведено более 180 подобных мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.