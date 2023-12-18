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18 декабря, 17:00

Культура

"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

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На этой неделе в Москве пройдет несколько интересных концертов. Один из них – атмосферное шоу "Времена года. Вивальди при свечах" в концертном зале имени Архиповой в пятницу, 22 декабря.

Квартет Melodion исполнит музыку, которая прозвучит в окружении сотен свечей. В программе представлены четыре концерта Вивальди – "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима". Начало в 19:00. Подробнее – в программе “Сити”.

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