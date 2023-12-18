"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

На этой неделе в Москве пройдет несколько интересных концертов. Один из них – атмосферное шоу "Времена года. Вивальди при свечах" в концертном зале имени Архиповой в пятницу, 22 декабря.

Квартет Melodion исполнит музыку, которая прозвучит в окружении сотен свечей. В программе представлены четыре концерта Вивальди – "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима". Начало в 19:00. Подробнее – в программе “Сити”.