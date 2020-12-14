"Тайны кино": Геннадий Гладков

Любимый миллионами россиян композитор Геннадий Гладков давно уже стал личностью легендарной. В его послужном списке такие анимационные суперхиты, как "Малыш и Карлсон" и "Бременские музыканты". Кроме того, музыка Гладкова, попадающая прямо в сердце зрителя, звучит во множестве кинокартин. При этом Геннадий Игоревич называл себя самоедом и всегда был недоволен проделанной работой.

Из-за чего будущий композитор едва не погиб в юношестве? Кто из советских актеров запел в кадре, благодаря Геннадию Игоревичу? Какую из своих киноработ маэстро любил больше всего? Как Гладков создавал настоящее волшебство всего из семи нот? Об этом – в программе "Тайны кино".