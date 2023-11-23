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23 ноября, 19:00

Культура

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

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Во Дворце пионеров на Воробьевых горах началась деловая программа форума "Наследие", среди тем которой – реставрация зданий. В Москве на данный момент проходит крупнейшая в столичной истории программа реставрации. С 2011 года исторический облик в столице вернули более двум тысячам зданий, в том числе привели в порядок 60 старинных усадеб.

А где готовят реставраторов? Над какими архитектурными шедеврами они работают на данный момент? И как Москва хранит культурное наследие? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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