"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах началась деловая программа форума "Наследие", среди тем которой – реставрация зданий. В Москве на данный момент проходит крупнейшая в столичной истории программа реставрации. С 2011 года исторический облик в столице вернули более двум тысячам зданий, в том числе привели в порядок 60 старинных усадеб.

А где готовят реставраторов? Над какими архитектурными шедеврами они работают на данный момент? И как Москва хранит культурное наследие? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".