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05 декабря, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": благотворительность

"Жизнь в большом городе": благотворительность

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Более одного миллиона москвичей участвуют в волонтерском движении. Только с начала 2023 года к команде добровольцев присоединились почти 110 тысяч жителей.

Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие в Москве. В настоящее время они помогают на выставке "Россия" на ВДНХ. Также они оказывают поддержку людям с инвалидностью, бездомным и приютам для животных.

Куда обращаться, если есть желание стать благотворителем? И как город поддерживает волонтерство? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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обществовидеоЕвгения Мирошкина
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