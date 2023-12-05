"Жизнь в большом городе": благотворительность

Более одного миллиона москвичей участвуют в волонтерском движении. Только с начала 2023 года к команде добровольцев присоединились почти 110 тысяч жителей.

Без волонтеров не обходится ни одно крупное событие в Москве. В настоящее время они помогают на выставке "Россия" на ВДНХ. Также они оказывают поддержку людям с инвалидностью, бездомным и приютам для животных.

Куда обращаться, если есть желание стать благотворителем? И как город поддерживает волонтерство? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".