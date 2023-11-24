Москва достигла "барического дна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в полдень 24 ноября метеорологи зафиксировали "барическое дно". Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, показатели барометров зафиксировали в пятницу, 24 ноября, отметку в 718 миллиметров ртутного столба.

"Это на 28–30 единиц ниже нормального!" – подчеркнул синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве утром 24 ноября достигло рекордно низкого показателя с 1973 года. Его зафиксировали в 06:00. Тогда оно достигло 719,7 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд был отмечен в 1973 году, когда давление упало до 722,3 миллиметра ртутного столба.



Атмосферное давление в Москве достигло барического дна