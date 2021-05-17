Портал mos.ru запустил сообщество в Viber

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

У портала mos.ru появилось сообщество в Viber. В мессенджере будут публиковаться городские новости, также можно будет узнать о сервисах и услугах, которые предоставляются на сайте.

"Сообщество позволяет напрямую узнавать все новости Москвы. Как только в нем появляются новые сообщения, пользователям приходят уведомления. Благодаря этому у них есть возможность оперативно узнавать всю актуальную и важную информацию", – говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи могут узнавать актуальную информацию в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter, "Одноклассники", а также через сервис "Яндекс.Дзен", в мессенджере Telegram и на YouTube.

Ранее жители столицы пожертвовали более 4 миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru. Всего было сделано свыше 15 тысяч взносов.

