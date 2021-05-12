Новые функции появились в сервисе "Биржа патентов" на платформе i.moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Биржа патентов" на платформе i.moscow появились новые функции, среди которых раздел, где можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на платформе появился новый фильтр в поиске патентов и обновленная база знаний в сфере интеллектуальной собственности.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что обновления "Биржи патентов" дают больше возможностей в работе с результатами интеллектуальной деятельности, что позволяет предпринимателям работать более эффективно.

В материале говорится, что теперь участники Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на выдачу поручительств и гарантий для оформления кредитов, которые доступны под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, такие кредиты пока мало распространены, однако они дают дополнительную возможность привлечения средств в высокотехнологичные предприятия и снижают нагрузку на их оборотный капитал.

В обновленном поиске патентов появился дополнительный фильтр, позволяющий подробнее изучить патенты МИК, отмечается в материале.

Также в базе теперь можно следить за расписанием ближайших вебинаров по защите интеллектуальной собственности и скачать видео прошедших мероприятий. Кроме того, участники МИК могут сами предложить тему публикации и вебинара.

Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют свыше 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, проектирование и создание инфраструктуры для реализации сервисов с применением беспилотников, разработка технологий спутниковой связи и другое.

