Прием заявок на субсидию для участников МИК продлен до 1 июля

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Участники Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на городскую субсидию на инжиниринг до 1 июля. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Ранее заявочную кампанию планировалось завершить до 30 апреля.
Уточняется, что субсидия предназначена для компенсации до 50 процентов расходов на создание или модернизацию продукта. При этом средства возможно выделить на все этапы работ, включая разработку, проведение испытаний.
"За прошлый год участники кластера получили около 300 миллионов рублей субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение", – сказала Сергунина.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, узнать подробности о данной мере поддержки можно на сайте.
Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют свыше 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, проектирование и создание инфраструктуры для реализации сервисов с применением беспилотников, разработка технологий спутниковой связи и другое.
В столице упростили получение субсидий для бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: