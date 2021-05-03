Прием заявок на субсидию для участников МИК продлен до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участники Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на городскую субсидию на инжиниринг до 1 июля. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее заявочную кампанию планировалось завершить до 30 апреля.

Уточняется, что субсидия предназначена для компенсации до 50 процентов расходов на создание или модернизацию продукта. При этом средства возможно выделить на все этапы работ, включая разработку, проведение испытаний.

"За прошлый год участники кластера получили около 300 миллионов рублей субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение", – сказала Сергунина.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, узнать подробности о данной мере поддержки можно на сайте.

Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют свыше 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, проектирование и создание инфраструктуры для реализации сервисов с применением беспилотников, разработка технологий спутниковой связи и другое.

