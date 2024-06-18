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18 июня, 07:30

Технологии

Мошенники начали обманывать пользователей игры Hamster Kombat в России

Мошенники начали обманывать пользователей игры Hamster Kombat в России

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Мошенники начали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей. Об этом сообщили в компании по информационной безопасности.

По мнению аналитиков, злоумышленники могут получить доступ ко всем операциям с криптокошельком пользователя или, например, похитить аккаунт в Telegram. Так, игроку предлагают войти в мессенджер, чтобы запустить бота, после чего он теряет доступ к аккаунту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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