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21 ноября, 11:57

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Эксперт Кусков: купленный на сером рынке смартфон может не работать в РФ

Эксперт предупредил о главных минусах покупки "серых" телефонов

Фото: 123RF/adamr

Приобретенное на сером рынке устройство не имеет гарантии и может не работать на территории РФ. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее стало известно о росте серого рынка смартфонов в РФ: по данным газеты "Известия", в период с начала 2022 года и к концу 2024-го доля гаджетов, ввозимых в страну с нарушениями налогового и таможенного законодательства, увеличилась с 10 до 30%.

По словам Дениса Кускова, проблема роста серого рынка действительно существует, так как в отличие от параллельного импорта его участники завозят товар более мелкими партиями и предлагают аппараты дешевле.

Однако покупка таких устройств несет определенные риски.

В основном проблема заключается в отсутствии гарантии и в том, что может попасться партия, не предназначенная по техническим характеристикам для продажи в России. Устройство просто не будет работать.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily


Кусков подчеркнул, что если в планах покупка дорогого гаджета, то лучше не приобретать его по серой схеме.

Ранее специалисты лаборатории DxOMark раскритиковали качество дисплея iPhone 16. По их словам, экран последней модели смартофона Apple оказался хуже, чем у бюджетных телефонов Samsung. Эксперты зафиксировали перепады во время произведения HDR-контента и потерю контрастности в SDR-режиме. Кроме того, частота обновления в 60 герц не обеспечивала плавность изображения.

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