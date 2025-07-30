Эксперт Шарамок: защититься от утечек данных невозможно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Защититься от утечек данных невозможно, рассказал Москве 24 директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок.

"Как только персональные данные передаются в какую-то компанию, то, как ими будут распоряжаться, – вопрос внутреннего распорядка этой самой компании. Отказаться от того, чтобы передавать данные, практически невозможно, потому что в некоторых случаях граждане делают это вынужденно, например, с банками, чтобы просто получать зарплату", – отметил эксперт.

При этом Шарамок призвал граждан все равно соблюдать цифровую гигиену, в том числе не использовать для оплаты услуг подозрительные сайты. Кроме того, по его словам, эффективным способом защиты является стимуляция частных компаний к исполнению законов. Специалист привел в пример новый закон в Британии, согласно которому за утечки компаниям грозят высочайшие штрафы.

"Мера настолько жесткая, что многие организации отказываются выходить на британский рынок только по причине того, что нарушение закона приведет к серьезным финансовым последствиям", – заметил Шарамок.

По его словам, для того чтобы частная компания исполняла закон о личных данных, нужно создать условия, при которых последствия от его невыполнения обходились дороже, чем затраты на его выполнение. В таком случае у организаций появится стимул инвестировать в более надежную защиту персональных данных.

Ранее свыше трети опрошенных россиян заявили о страхе взлома банковского аккаунта. Примерно столько же респондентов беспокоятся об утечке паспортных данных, ИНН или личных фотографий. За уязвимость своих детей и пожилых родственников переживают 27% россиян. Еще 9% опрошенных боятся взлома мессенджера и аккаунта в соцсети.

Больше всего россияне обращают внимание на защиту своих данных на портале "Госуслуги" – этим обеспокоены 60% граждан. Далее по важности следуют интернет-банк (18%), личные фото и видео (13%), а также игровые аккаунты (9%).