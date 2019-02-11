Названы лауреаты премии "Грэмми"

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Завершилась 61-я ежегодная церемония вручения наград от Американской академии звукозаписи Grammy. Список лауреатов доступен на сайте премии.

Лучшей песней стала композиция This is America Дональда Гловера, который записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino. Эта же песня победила в номинациях "Запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/вокальное исполнение".

Лучшим альбомом года признан Golden Hour Кейси Масгрейвс. В номинации "Лучший дебют" победила британская певица косовского происхождения Дуа Липа. Также она получила награду за "Лучшую танцевальную запись".

"Лучшим рок-выступлением" признали песню When Bad Does Good лидера Soundgarden Криса Корнелла. Награду присудили посмертно, на сцену ее вышли получать дети музыканта.



В номинации "Лучшее сольное поп-выступление" лауреатом стала Леди Гага за песню Joanne. Вместе с Брэдли Купером она также получила награду за "Лучший поп-дуэт".

Лучшим вокальным альбомом в стиле поп признан Sweetener Арианы Гранде (конкуренцию ей составляли Келли Кларксон, Шон Мендес, Pink и Тейлор Свифт). Вилли Нельсон получил приз за лучший традиционный вокальный поп-альбом. Лучшей рэп-песней назвали God’s Plan Дрейка. В категории "Лучший рэп-альбом" победил Invasion of Privacy Карди Би.

Российский певец Дмитрий Хворостовский был номинирован на Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения". Однако заветную статуэтку получила запись оперы Мейсона Бейтса "Революция Стива Джобса".