Актер Боб Оденкерк рассказал о потере памяти после инфаркта

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"; режиссер – Мишель МакЛарен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган;/производство – American Movie Classics (AMC), Gran Via, High Bridge Productions, Sony Pictures Television

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" актер Боб Оденкерк рассказал, что временно потерял память после сердечного приступа, который он пережил летом 2021 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В интервью изданию 59-летний актер сообщил, что не мог вспомнить события дня, когда случился инфаркт, а также первых двух недель восстановления. Он также отметил, что теперь ему предстоит обдумать многие свои взгляды на жизнь.

Оденкерк, известный в том числе по сериалу "Во все тяжкие", перенес сердечный приступ 29 июля 2021 года во время съемок спин-оффа шоу.

Ранее актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", получил сотрясение мозга во время съемок сцены борьбы для нового фильма. На данный момент артист работает над картиной Netflix под названием "Борьба со льдом".

