Ретейлер H&M изъял из продажи товары с изображением Джастина Бибера

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Шведский ретейлер H&M изъял из продажи товары с изображением певца Джастина Бибера после критики со стороны музыканта, передает РИА Новости.

Бибер в своем аккаунте в социальной сети заявил, что не давал согласия на выпуск одежды и аксессуаров со своим образом. Он также призвал не покупать такие товары в H&M.

"H&M соблюла надлежащие процедуры утверждения, но из уважения к сотрудничеству и Джастину Биберу мы убрали эту одежду из продажи", – заявили в пресс-службе ретейлера.

Шведский бренд H&M в июле 2022 года объявил о своем решении уйти с российского рынка. В компании заявили, что пришли к такому решению из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего".

В октябре товары ретейлера начала поставлять в Россию платформа CDEK.Shopping. Для заказа также доступны такие бренды, как Zara, Uniqlo, Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein и другие.

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