Джастин Бибер отменил мировое турне из-за проблем со здоровьем

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Певец Джастин Бибер отменил мировое турне. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам исполнителя, главным образом на это повлияла его борьба с синдромом Рамзи Ханта, из-за которого часть лица певца была парализована.

До марта 2023 года у Бибера были запланированы концерты. В июне артист заявил о переносе выступлений, а 31 июля он возобновил тур. Однако после выступления в Рио-де-Жанейро Бибер объявил, что ему нужно сконцентрироваться на восстановлении здоровья.

Ранее сообщалось, что Егор Крид совместно с заслуженным артистом России Михаилом Шуфутинским выпустил обновленную версию композиции "Третье сентября". Она появилась в Сети в ночь на 2 сентября. В новой версии Крид читает рэп в куплетах, а припев Шуфутинского звучит так же, как в оригинальном музыкальном произведении.

