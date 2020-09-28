Зарегистрирована самая мощная в текущем году магнитная буря

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Практически все магнитные обсерватории, которые работают на средних и высоких широтах, зафиксировали в ночь на 28 сентября самую крупную в 2020 году магнитную бурю. Об этом сообщили на официальном сайте Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Известно, что за три дня до пика, 24–25 сентября, специалисты наблюдали колебания магнитного поля.

"В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1–2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4–5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27–28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6-й шкалы", – сказано в сообщении.

Данные показатели стали рекордными с октября 2019 года.

Отмечается, что природа магнитных бурь кроется в космических событиях, которые происходят на Солнце. Всевозможные вспышки и явления взрывного характера являются следствием выброса вещества в межпланетное пространство, которое и наносит удар по магнитному полю Земли.

Специалисты также заявляют, что на возникновение магнитных бурь влияет и скорость солнечного ветра, который обдувает нашу планету и находится в равновесии с ее магнитным полем.

Ранее ученые спрогнозировали возбуждение магнитосферы 26 и 28 сентября.

