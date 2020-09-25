Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:55

Синоптики "отменили" магнитные бури 27 сентября

наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые пересмотрели прогноз по магнитной буре, которая прогнозировалась 27 сентября, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По новым прогнозам, в этот день ожидается спокойное состояние магнитосферы. 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной.

Ранее сообщалось, что слабые магнитные бури уровня G1 могут начаться на Земле в выходные дни, 26 и 27 сентября. Пик активности ожидался в воскресенье. Отмечалось, что в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться и к середине недели бури сойдут на нет.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Считается, что бури могут вызвать сбои в работе спутниковых, энергетических систем, спровоцировать перебои в работе космических аппаратов, стать причинами помех в радиосвязи. Также не исключено появление полярного сияния.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

Синоптики рассказали о продолжительности бабьего лета в столичном регионе

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать