Синоптики "отменили" магнитные бури 27 сентября

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Ученые пересмотрели прогноз по магнитной буре, которая прогнозировалась 27 сентября, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.



По новым прогнозам, в этот день ожидается спокойное состояние магнитосферы. 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной.

Ранее сообщалось, что слабые магнитные бури уровня G1 могут начаться на Земле в выходные дни, 26 и 27 сентября. Пик активности ожидался в воскресенье. Отмечалось, что в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться и к середине недели бури сойдут на нет.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Считается, что бури могут вызвать сбои в работе спутниковых, энергетических систем, спровоцировать перебои в работе космических аппаратов, стать причинами помех в радиосвязи. Также не исключено появление полярного сияния.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.