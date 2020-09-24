Синоптики предупредили о магнитных бурях в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Магнитные бури могут начаться на Земле в выходные дни, 26 и 27 сентября, сообщает центр погоды "Фобос".

"В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", – говорится в сообщении.

В понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться, и к середине недели бури сойдут на нет.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых, энергетических систем, спровоцировать перебои в работе космических аппаратов, стать причинами помех в радиосвязи. Также не исключено появление полярного сияния.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в выходные температура воздуха в столичном регионе поднимется до +25 градусов. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу.

В начале следующей недели в столицу придут осадки и похолодание до 16–17 градусов. Однако эти значения все равно будут превышать климатическую норму, заявляют синоптики.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.