Марс подойдет к Земле на максимально близкое расстояние за 15 лет

Фото: AP Photo/NASA via AP

Американское космическое агентство NASA сообщило, что 6 октября Марс приблизится к Земле на 62,07 миллиона километров. Специалисты отмечают, что это максимально близкое расстояние, в следующий раз такое произойдет только через 15 лет, сообщает "Газета.ру".

Эксперты уточняют, что сейчас красная планета находится на противоположной стороне Земли от Солнца. Около полуночи она достигнет самой высокой точки. Марс можно будет рассмотреть без телескопа, так как он будет окружен небольшим количеством звезд.

Также специалисты добавляют, что планеты сближаются каждые два года, редкостью является их подход на минимальное расстояние друг от друга. В 2003 году была зарегистрирована наименьшая дистанция – 55,7 миллиона километров.

Ранее "огненная" или "кровавая" Луна взошла над Москвой. Ученые отмечают, что красный оттенок Луна приобретает потому, что погружается в тень Земли. Это зависит от состояния атмосферы и некоторых других факторов.