Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце

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Землю накроет облако плазмы в ночь с 9 на 10 декабря, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Ученые отмечают, что геомагнитные возмущения произойдут из-за выброшенных из атмосферы солнечных веществ. По их прогнозам, первые облака солнечной плазмы появятся в околоземном пространстве около трех-четырех часов утра 9 декабря, при этом основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к ночи.

"Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток, до середины 10 декабря. Область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60–70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах", – заявили специалисты.

Ранее сообщалось, что первый месяц календарной зимы окажется богатым на астрономические события. Жителей Земли ждут полное затмение Солнца (14 декабря), пик метеорного потока Урсиды (с 21 на 22 декабря) и другие явления.